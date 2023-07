Felipe Dini chega ao Belenenses por empréstimo do Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Felipe Dini, médio ítalo-brasileiro de 23 anos, é o mais recente reforço para o meio-campo do Belenenses para 2023/24.

Formado no Grémio, o centro-campista chega por empréstimo do Portimonense, equipa que em 2018 lhe abriu as portas para o futebol europeu.

Nas duas últimas temporadas esteve emprestado ao Sp. Covilhã, onde marcou três golos em 28 jogos disputados.