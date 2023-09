Festa do 104.º aniversário do Belenenses

O Belenenses celebrou ontem o seu 104º aniversário com uma cerimónia entre o Estádio do Restelo e as Salésias e que contou com a presença do presidente Patrick Morais de Carvalho.

Já em antevisão ao jogo de hoje contra o Quarteirense, para a segunda eliminatória da Taça de Portugal, o treinador Bruno Dias garantiu que apenas a vitória interessa. "A Taça de Portugal é uma competição especial e muito importante. Respeitamos o Quarteirense, mas queremos seguir em frente. Tenho confiança em todos os jogadores e os escolhidos estarão no limite para vencer."