Hélio Cruz mantém-se firme nas opções de Vasco Faísca

Hélio Cruz continuará a fazer parte das opções de Vasco Faísca. Ao contrário do que escrevemos na nossa edição impressa, o médio do Belenenses não será dispensado e, inclusive, poderá voltar a ser utilizado no jogo de sexta-feira frente ao Santa Clara, depois de debelar alguns problemas físicos.Em sentido contrário, Clé e Saná Gomes estão na porta de saída e a estrutura dos azuis prepara um ataque ao mercado de inverno com o objetivo de retificar algumas lacunas no plantel.Aos visados,pede desculpas pelo erro cometido.