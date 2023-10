Logos e público valem multas ao Belenenses

O Belenenses foi multado pela Liga, em 357 euros, por ter usado no jogo com o Torreense equipamento com logotipos errados. As camisolas brancas utilizadas nesse jogo tinham um emblema da Liga da época passada, entretanto substituído.

Já em relação ao jogo com o Marítimo, os azuis foram multados em 250 euros por atraso no início da partida e em 179 euros por comportamento incorreto do público. Em causa estão os cânticos "a Liga é merda" entoados na bancada central e registados no relatório do delegado da Liga.