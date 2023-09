Maxuel Cássio reforça ataque do Belenenses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Maxuel Cássio é reforço do Belenenses, apurou. O ponta de lança brasileiro chega ao Restelo emprestado até final da época pelo Farense, pelo qual fez um jogo esta temporada, para a 1ª eliminatória da Taça da Liga, diante do Moreirense. O jogador de 23 anos destacou-se em 2022/23 ao serviço da equipa de sub-23 dos algarvios, com 7 golos em 29 jogos na Liga Revelação.