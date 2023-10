Morais de Carvalho e o interesse do Chelsea na SAD do Sporting: «Ofende Portugal e os sportinguistas»

Patrick Morais de Carvalho voltou a garantir que o Belenenses não se encontra aberto à entrada de "investidores maioritários" na sua sociedade desportiva, lembrando o que aconteceu em 2018. O presidente dos azuis deixou claro que repugna o modelo de financiamento em que um clube compra o outro, dando como exemplo a possível aquisição de uma percentagem da SAD do Sporting por parte do Chelsea.





"Há uma nova moda em que clubes compram outros clubes. Tem-se falado que o Chelsea quer comprar o Sporting. Acho que é uma notícia e uma intenção que ofende Portugal, os sportinguistas e a indústria do futebol português. Isso não é futuro. Para nós é impensável que o Belenenses seja adquirido por outro clube. O Belenenses não está disposto a ser a equipa B de nenhum clube europeu ou mundial", assegurou num vídeo publicado no canal de YouTube do clube: "Acreditamos que os clubes grandes têm de ser maioritários. Se entrasse agora um investidor maioritário a tomar conta do futebol, seria para a toda a vida, pois já não poderíamos fazer o que fizemos antes, quando nos separámos em 2018 e em 2020 vendemos as ações da SAD que detínhamos, pois com as alterações legislativas que houve, é impossível um clube vender a sua participação. Ficaríamos reféns do investidor 'ad aeternum'".

De resto, apelou à massa associativa do clube para continuar a abraçar a equipa, pedindo ainda que deixem as críticas de lado: "Guardem a crítica no bolso e que apoiem a nossa equipa. Peço-vos um bocadinho de paz."