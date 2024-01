Patrick Morais de Carvalho promete mexer no plantel

Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, deixou uma mensagem de ano novo aos sócios e adeptos, fazendo um balanço de 2023 e olhando para 2024. O líder dos azuis reforçou os objetivos da época e deixou no ar novas mudanças na equipa. "A meta é a que todos sabem: estabilizar a nossa equipa na 2.ª Liga. É verdade que queríamos estar a viver um campeonato um pouco mais tranquilo, mas as coisas são o que como são e estamos cá para alterar o rumo dos acontecimentos. Vamos lutar, alterar o que houver para alterar em termos de plantel e no mês de maio estaremos a cumprir mais um objetivo", lê-se no site do clube.