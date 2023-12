Patrick Morais de Carvalho reage à goleada sofrida pelo Belenenses e deixa garantia: «Vamos conseguir o nosso objetivo»

Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, reagiu este domingo à goleada sofrida pelos azuis ontem, no Estádio da Madeira, diante do Nacional (0-5), em jogo a contar para a 14ª jornada da 2ª Liga, que provocou muitos protestos entre os adeptos dos azuis, situação que já tem sido recorrente devido aos maus resultados, que até já levaram ao despedimento do anterior treinador Bruno Dias.Num 'post' no Facebook, o líder do emblema do Restelo recordou que "nenhum campeonato se decide à 14ª jornada" e que a equipa conseguirá cumprir o objetivo traçado para a época, que é a permanência nos campeonatos profissionais, algo que admitiu. O dirigente de 54 anos deixou também claro que confia em toda a estrutura e no técnico Vasco Faísca.Os lisboetas, vindos da Liga 3 – da qual foram vice-campeões na última temporada, perdendo na final diante da União de Leiria –, ocupam por esta altura um modesto 17º lugar da Liga Sabseg, com apenas 12 pontos conquistados, tendo 10 golos marcados e 24 sofridos em 14 jogos. Estão a dois de Penafiel (15º) e Leixões (16º), e apenas à frente do Länk Vilaverdense (18º), que soma 10 pontos.