Pedro Carvalho renova contrato até 2025

Pedro Carvalho vai continuar a representar o Belenenses até 2025. O jovem médio de 20 anos, adaptado a lateral direito, tem dado nas vistas na equipa principal dos azuis e prolongou o vínculo, que terminava em junho, até ao final da época 2024/25. Esta temporada, foi aposta tanto com Bruno Dias como com Vasco Faísca, sendo utilizado em 16 jogos (13 a titular) e somando 2 golos e 1 assistência."Um acordo que deixa o Belenenses extremamente satisfeito, não só por assegurar a permanência de um dos futebolistas que mais se vêm afirmando no atual plantel, como por demonstrar a vontade do clube de apostar na muita qualidade existente no seu futebol de formação. Seguimos juntos, Pedro!", escreveu o emblema do Restelo nas redes sociais.