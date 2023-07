Ricardo Matos é reforço do Belenenses

Ricardo Matos é o 10º reforço do Belenenses para a época de regresso à 2ª Liga. O emblema do Restelo oficializou esta sexta-feira a chegada do avançado português de 23 anos, por empréstimo do Portimonense,. É o 25º jogador garantido para o plantel de 2023/24.O ponta de lança, que ainda tem mais dois anos de contrato com os algarvios, foi utilizado em apenas 19 jogos na última temporada – apontou dois golos – e chega à equipa orientada por Bruno Dias para somar mais minutos e completar o ataque dos azuis, que conta também com João Costa.