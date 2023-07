Rui Correia oficializado pelo Belenenses

Rui Correia foi esta quarta-feira oficializado como o mais recente reforço do Belenenses, confirmando a notícia avançada por Record no último sábado . O defesa central de 32 anos havia rescindido contrato com o E. Amadora e assinou por temporada pelos azuis, tendo já sido utilizado por Bruno Dias hoje, contra o 1º Dezembro, num jogo particular no Restelo que terminou com a vitória (1-0) do emblema de Sintra. Está completado o eixo defensivo da equipa, que já tem André Serra, Chima Akas e Fabão.De resto, e segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a prioridade do clube passa agora pela contratação de um avançado para disputar o lugar com João Costa, único ponta-de-lança de raiz no plantel. A expectativa é que possa ser fechado e devidamente apresentado ainda antes da primeira partida oficial de 2023/24, no dia 23, diante do Famalicão para a Allianz Cup.