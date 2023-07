Rui Correia vai reforçar defesa do Belenenses

O mercado não pára no Restelo e Rui Correia é o senhor que segue no Belenenses. O defesa central de 32 anos não renovou com o E. Amadora e vai ser reforço da equipa orientada por Bruno Dias, apurou. Chega livre para assinar um contrato válido por uma temporada e fechará o eixo defensivo, que já conta com André Serra, Chima Akas e Fabão, este último contratado à Portuguesa do Rio de Janeiro.Será o décimo clube na carreira do experiente jogador, que passou também por Seixal, Zambujalense, Amora, Sesimbra, Fabril Barreiro, Portimonense, Nacional e P. Ferreira antes de chegar à Reboleira. Na última época, foi utilizado pelo treinador Sérgio Vieira em 27 jogos – 24 na condição de titular –, tendo sido um dos capitães de equipa dos tricolores.