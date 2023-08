Solidez na defesa da torre de Belém

Depois do empate (1-1) frente ao FC Porto B, o Belenenses procura a primeira vitória na 2ª Liga na receção ao Mafra. O técnico Bruno Dias delineou o plano para defender a torre de Belém e apelou à consistência para garantir a vitória.

“O nosso foco está em nós e naquilo que somos capazes de fazer. Queremos ser muito sólidos e consistentes, em todos os momentos de jogo, e conquistar a vitória”, atirou o treinador dos azuis do Restelo, que não esqueceu o forte apoio dos adeptos no regresso aos escalões profissionais: “Agradecer o apoio que nos têm dado a cada jogo e dizer-lhes que contamos com todos no Restelo para empurrar a equipa para a conquista dos 3 pontos.”

Xavi Fernandes operado

Uma contrariedade e de longa duração. O médio Xavi Fernandes foi submetido com sucesso a uma intervenção cirúrgica depois de ter lesionado gravemente no joelho.