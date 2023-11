Tiago Gonçalves reforça o Belenenses

Tiago Gonçalves é reforço do Belenenses. O lateral esquerdo, de 23 anos, chega ao Restelo a custo zero, depois de ter terminado contrato com os italianos do Novara.Formado nos azuis, o defesa saiu em 2019 para o Génova, tendo passado ainda pelos espanhóis do Valladolid, pelo Messina e pelo Pontedera, por empréstimo do Novara. Esta é assim a primeira contratação para o técnico Vasco Faísca, que fez o primeiro o jogo no clube na última sexta-feira frente ao Feirense (0-1) e que já poderá contar com o lateral para o duelo com o Penafiel, agendado para o próximo domingo.