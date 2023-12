Tiago Ilori, ex-Sporting, torna-se o segundo reforço de inverno do Belenenses

O defesa central Tiago Ilori, que na época passada representou o Paços de Ferreira por empréstimo do Sporting, é o mais recente reforço do Belenenses, anunciou este sábado o emblema que milita na 2.ª Liga.

O jogador, de 30 anos, tinha rescindido em agosto o contrato que o ligava à formação de Alvalade, pelo que estava sem clube.

Ilori junta-se assim a Mica Silva, que esta semana também foi anunciado, na lista de reforços de inverno do Belenenses.

"O defesa central de 30 anos e 1,90 metros, internacional português (pelos escalões de formação e seleção Olímpica em 2016), fez a sua formação no Sporting, emblema onde se estreou como sénior. (...), em 2013/14 rumou a Inglaterra para representar o Liverpool, passando de seguida por Granada, Bordeaux e Aston Villa, antes de regressar ao Liverpool de onde partiu para o Reading. Em 2018/19 voltou a Portugal para defender as cores do Sporting, contando igualmente passagens pelo Lorient, Boavista e Paços de Ferreira", escreve o Belenenses na conta oficial que possui na rede social Facebook.

À semelhança de Mica Silva, Ilori, por se encontrar livre, fica desde já à disposição do treinador Vasco Faísca.

O Belenenses, que vem de um empate (0-0) com o Santa Clara, ocupa o 17.º lugar da II Liga, com 13 pontos, voltará a entrar em ação em 06 de janeiro, para medir forças com o Benfica B, 14.º, com 16, em jogo da 16.ª jornada.