Tiago Manso regressa ao Restelo e reforça o Belenenses

Tiago Manso é o mais recente reforço do Belenenses. O lateral direito de 23 anos, formado nos azuis, está de regresso ao Restelo depois de uma temporada ao serviço do Trofense, na qual somou 35 jogos e deu 1 assistência. Antes, tinha passado pelos sub-23 do Estoril em 2020/21 e 2021/22, sagrando-se bicampeão da Liga e da Taça Revelação, isto além de duas épocas nos séniores do Sintrense.Até ao momento, é a 7ª cara nova confirmada na formação orientada pelo técnico Bruno Dias para a temporada 2023/24, depois de garantidas as contratações de Rúben Pina (ex-Alverca), Danilson Tavares (ex-Real), Chapi Romano (ex-Taranto/Itália), Fabão (ex-Portuguesa do Rio de Janeiro/Brasil), Moha Keita (ex-Sabadell/Espanha) e Cain Attard (ex-Birkirkara/Malta).