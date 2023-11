Vasco Faísca: «Será um caminho difícil, mas está longe de ser uma missão impossível»

Vasco Faísca foi esta segunda-feira oficialmente apresentado como o novo treinador do Belenenses, sucedendo a Bruno Dias, que não resistiu aos maus resultados no comando dos azuis, que perderam na última jornada em casa (0-2) com o último classificado Länk Vilaverdense e somaram a quarta derrota seguida. O técnico de 43 anos, que tinha orientado o Farense na primeira metade da última temporada, assinou um contrato válido até ao final da época e deixou claro que chega com o objetivo de retirar o mais rapidamente possível a equipa dos lugares de despromoção da 2ª Liga.





"Todos acreditamos que somos capazes de fazer bons trabalhos e venho para aqui com essa intenção. Neste momento a classificação é desconfortável, não é aquela que a direção gostaria e que o atual treinador gostaria, mas é o que é. Abraçamos essa realidade sem qualquer tipo de complexo e de medos, mas acima de tudo com muita coragem. Será um caminho difícil, mas está longe de ser uma missão impossível. Neste momento, o nosso objetivo é tirar o mais rapidamente a equipa dos lugares de despromoção, estabilizar, e depois logo se verá. Vamo-nos focar no presente, que é o próximo jogo na Feira [contra o Feirense], um jogo difícil contra um adversário direto. É nisso que nos vamos focar para trazer pontos para Lisboa, que é o que precisamos neste momento", disse na conferência de imprensa de apresentação, explicando o que o levou a voltar ao Restelo, onde foi jogador entre 2004 e 2006."O motivo número um que me trouxe aqui é porque é o Belenenses, ponto final. Não duvidei um segundo. Foi muito fácil chegar a acordo com o presidente, porque havia vontade de ambas as partes. Sentámo-nos, almoçámos e ao final da tarde já tínhamos tudo fechado. O segundo motivo é porque acredito no plantel que tenho. A equipa neste momento está numa posição desconfortável e queremos rapidamente alterar a situação. Acreditamos que vamos alterar essa situação porque tenho um grupo de jogadores que vai dar uma resposta e dar a volta por cima", explicou, reforçando: "Estou aqui porque acredito neste plantel. Se não acreditasse, ficava em casa. Sou do Algarve, sou de Faro e ficava lá em baixo a apanhar sol, descansado da vida. Tenho essa convicção profunda e venho com grande entusiasmo de que é possível retirar o quanto antes a equipa desta posição desconfortável."Por fim, Vasco Faísca garantiu que irá dar "um cunho pessoal" à equipa, aproveitando ainda para agradecer ao antecessor Bruno Dias pelo trabalho realizado. "É o futebol, também passei por uma situação semelhante, mas agradeço ao Bruno e à sua equipa técnica, que deixa uma marca positiva no Belenenses. O clube subiu de divisão com ele, mas nos últimos tempos os resultados infelizmente não tinham sido os melhores. A direção optou pela mudança, mas agradeço o trabalho que deixa, porque há aqui aspetos de qualidade e que vou aproveitar. Irei também deixar um cunho pessoal", concluiu.Patrick Morais de Carvalho, presidente do clube, também esteve presente e começou por agradecer a Bruno Dias, explicando depois a escolha por Vasco Faísca, que garante ter sido a única opção. "Um agradecimento ao Bruno Dias e à sua equipa técnica. Ficou na história do Belenenses, porque subiu o clube nesta caminhada que temos vindo a fazer da Liga 3 à 2ª Liga. É alguém a quem estaremos sempre muito gratos. Entendemos que era imperioso haver uma mudança, porque havia uma série de requisitos que não estavam a ser cumpridos e entendemos que era o momento de se fazer uma alteração no comando técnico da equipa. Encontrámos no perfil do Vasco Faísca aquilo que procurávamos, porque se concentram nele uma série de valências que é difícil encontrar noutro treinador para o Belenenses. Há a felicidade de ter sido jogador do Belenenses e é alguém que conhece bem a casa", justificou."Tem um percurso importante como jogador, foi internacional por Portugal em vários escalões e tem um caminho feito como profissional essencialmente em Itália. Todos temos a ideia que em Itália se trabalha muito bem o aspeto defensivo e ele terá, de todos os treinadores que teve, bebido dessa qualidade tática que o futebol italiano tem. Em Portugal fez trabalhos como treinador em que deixou uma marca muito positiva, nomeadamente no Braga B e no Farense. Dá-se até coincidência que no Farense vivenciou na primeira época uma situação muito idêntica à que vai aqui encontrar e digo-vos que não esteve em cima da mesa nenhum outro treinador. De todos os treinadores que percebemos que estavam disponíveis neste momento, foi o único com quem falámos", revelou o líder dos lisboetas, que voltou a frisar que o objetivo da época é "estabilizar o Belenenses nos campeonatos profissionais", apesar de terem "menor capacidade financeira do que a esmagadora maioria dos emblemas da 2ª Liga".