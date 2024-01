Zequinha deixa o V. Setúbal e é reforço do Belenenses

Está encontrado o novo avançado do Belenenses. Zequinha, do V. Setúbal, vai assinar até ao final da temporada pelos azuis e reforçar a equipa orientada por Vasco Faísca, atualmente no último lugar da Liga Sabseg, apurou. O veterano ponta de lança, de 37 anos, soma 2 golos em 15 jogos pelos sadinos esta temporada no Campeonato de Portugal. A oficialização do negócio deverá acontecer amanhã, com uma conferência de imprensa de despedida no Bonfim.