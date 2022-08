Luís Castro: «Objetivo é que apareçam mais Moratos, Florentinos e Gonçalos...»

Depois da conquista da Youth League, Luís Castro prepara-se para dar um novo passo na carreira, desta feita no futebol profissional. A estreia está agendada para amanhã, no Seixal, frente ao Ac. Viseu, e o treinador, de 42 anos, pretende iniciar a competição com os três pontos. "A expetativa é começar com uma vitória. É para isso que trabalhamos. Penso que o grupo está preparado. Vamos defrontar um adversário que tem um plantel muito melhor do que na época passada. É, sem dúvida, um clube que está mais forte, mas também é isso que pretendemos para a nossa evolução. Vai ser um bom teste", observa o líder dos encarnados, explicando que a missão da equipa B, mais do que lutar pelo campeonato, é servir a equipa principal.

"O nosso objetivo é que apareçam durante a época mais Moratos, Florentinos e Gonçalos para aquilo que é a grandeza do clube. Para nos darem alegrias na equipa principal e para estarem aptos para o Benfica ser o clube que merece. Não há nada que me orgulhe mais, a mim e às pessoas da formação", vinca.