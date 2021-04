Águia forte mentalmente diante do Feirense

O Benfica B perdeu os dois últimos jogos e hoje tem pela frente um Feirense que não ganha há cinco jornadas. Quem vai dar um pontapé na crise? Nélson Veríssimo espera que sejam os encarnados. "Da mesma forma que há umas semanas não entrámos em euforias, agora também mantemos esse estado de equilíbrio emocional. Temos pela frente uma equipa que luta pela subida, mas nós vamos entrar para vencer", disse, em declarações à BTV.

Com o final cada vez mais perto, o treinador, de 43 anos, espera ainda mais dificuldades do que o normal. "O campeonato é muito competitivo mas os pontos estão cada vez mais caros", concluiu. Em relação às escolhas, apesar de Gonçalo Ramos não ter sido convocado, não está colocada de parte a possibilidade de jogar, já que não foi utilizado pela equipa principal com o P. Ferreira.

No Feirense, Diogo Viana está em dúvida até à hora do jogo e tem dois candidatos a ocupar a vaga caso não recupere. Diga ou Edson Farias poderão entrar no onze e essa, assim, será a única mexida em relação ao encontro com o Cova da Piedade.