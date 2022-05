Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Oliveira: «Abdicámos de ganhar pelo projeto» Grato ao seu pai, Toni, por lhe abrir as portas para o futebol, quer, aos 39 anos, treinar na 1.ª liga. Sobre os seis meses na equipa B do Benfica, frisa as dificuldades de trabalhar com plantéis abertos





• Foto: Pedro Ferreira