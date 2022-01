António Oliveira avalia estreia: «Houve claramente uma equipa que assumiu o jogo»

António Oliveira estreou-se no banco do Benfica B com uma derrota no clássico diante do FC Porto B (1-2) mas encontrou factos positivos a relevar no jogo no Seixal."Foi um jogo muito competitivo, um clássico do nosso futebol onde claramente houve uma equipa que assumiu o jogo e foi protagonista. É dessa forma que queremos mostrar a vontade e o crer, podendo jogar para ganhar. Houve uma equipa que jogou no nosso erro. Temos de respeitar porque faz parte da estratégia. O Benfica B cresceu porque há um momento para ganhar e outro para não perder. Este ímpeto, crença e fantasia de os miúdos quererem constantemente pegar no jogo e acelerá-lo… Em alguns momentos também temos de saber gerir isso", vincou em declarações à BTV, mostrando-se disposto a apostar em jogadores de qualquer quadrante."Esta equipa, independentemente da idade ou do escalão, não tem medo de apostar nos jogadores. Queremos é ter uma equipa competitiva e estável ao longo dos 90 minutos, sempre abnegados e com atitude. Estou feliz pela entrega. A proposta que lhes foi lançada eles tentaram cumprir. Estou triste pelo resultado. Acabámos a primeira volta no primeiro lugar. Temos uma segunda volta para fazer. Vamos, jogo a jogo, lutar pelos três pontos", prometeu António Oliveira.