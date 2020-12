Apontar à vitória no adeus de Renato Paiva

O Benfica B tem pela frente uma missão espinhosa no terreno do Penafiel, mas, no reino da águia, não falta fome de vitória, até porque se trata do último jogo de Renato Paiva como treinador da equipa secundária dos encarnados – vai assinar pelo Independiente del Valle, do Equador.

Após dois jogos sem vencer – derrota com o Feirense (0-2) e empate com o Vizela (1-1), o Benfica B desloca-se a um campo onde nunca venceu também com o objetivo de colocar um ponto final neste ciclo negativo.

Certo é que para o técnico, de 50 anos, o jogo será especial, uma vez que marcará a despedida das águias ao fim de 16 anos, durante os quais trabalhou em vários escalões. Recentemente chegou a ser apontado ao V. Setúbal, mas Luís Filipe Vieira segurou-o e manteve-o no Seixal. “Este clube deu-me quase tudo em termos profissionais e pessoais e os jogadores foram fundamentais para me tornar no que sou hoje”, disse, em declarações à BTV.