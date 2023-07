Benfica B bate Tondela e conquista Torneio de Verão

O Benfica B derrotou este domingo o Tondela, por 3-0, e conquistou o tradicional Torneio de Verão da Póvoa do Varzim. Depois de terem batido a equipa da casa, o Varzim, nas meias-finais, o conjunto liderado por Nélson Veríssimo superiorizou-se diante dos beirões. Gustavo Varela, no primeiro tempo, fez um belo golo de chapéu, dando início ao triunfo, o qual foi selado com um bis de Gilson Benchimol já no segundo tempo.





Um regresso auspicioso de Nélson Veríssimo ao comando das jovens águias, que este domingo apresentou um onze totalmente diferente do que tinha utilizado no sábado, diante do Varzim. Apesar disso, a equipa deu uma excelente resposta e foi superior em praticamente todos os momentos, conquistando um triunfo sem contestação.

Benfica B: Leo Kokubo; Filipe Cruz, Adrian Bajrami, Joshua Winder e Francisco Domingues; Paul Okon-Engstler, António Muanza e Rafael Luís; Gerson Sousa, Gustavo Varela e João Rego.



Jogaram ainda: Diogo Spencer, Lenny Lacroix, Zan Jevsenak, Pedro Santos, João Veloso, José Marques, Tiago Cóser, Henrique Pereira, Pedro Santos e Gilson Benchimol.



Treinador: Nélson Veríssimo.





Tondela: Diego Martinez; Luisinho, Ricardo Alves, Diego Tavares e Lucas Barros; Cuba, Cascavel, Hélder Tavares e Rui Gomes; Roberto e Gustavo França.



Jogaram ainda: Ricardo Silva, Jota, Luís Rocha, Bebeto, Xavier, Cícero, Maranhão, Daniel Dos Anjos, Jpel Sousa, Costinha, Guilherme Carvalho



Treinador: Tozé Marreco.





: Gustavo Varela (16'), Gilson Benchimol (78'), Gilson Benchimol (81'): Rui Gomes (10'), Diego Tavares (65'),