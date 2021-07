Benfica B bate U. Leiria em jogo de preparação

O Benfica B venceu, esta quarta-feira, a União de Leiria por 3-1, naquele que foi o terceiro jogo de preparação dos encarnados, realizado no Benfica Campus, no Seixal.





Henrique Araújo, aos 10 minutos, Vukotic, aos 41', e Diogo Nascimento, aos 49', apontaram os golos da partida, depois do empate a um frente ao Estrela da Amadora no encontro de preparação anterior. O golo de honra da União de Leiria foi apontado perto do apito final, fixando o resultado final em 3-1.O treinador Nélson Veríssimo fez alinhar Samuel Soares, Tomás Tavares, Gonçalo Loureiro, Pedro Ganchas, Fábio Baptista, Rafael Brito, Martim Neto, Ilija Vukotic, Samuel Pedro, Jair Tavares e Henrique Araújo no onze inicial.Na agenda das águias segue-se o confronto deste sábado frente ao Real. A pré-época da formação B do Benfica decorre até ao final deste mês, dia que está marcada a deslocação ao Estádio do Lusitânia Lourosa FC, para mais um jogo de treino.A Segunda Liga está prevista arrancar em agosto, onde os encarnados vão encontrar na primeira jornada o Nacional, em casa.