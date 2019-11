Benfica B empata com reservas do Newcastle na 'Premier League International Cup'

O Benfica B empatou esta sexta-feira a um golo, em Inglaterra, frente às reservas do Newcastle, em jogo da segunda jornada da 'Premier League Internacional Cup' de futebol.

A equipa inglesa inaugurou o marcador aos 13 minutos, por Francillette, após canto batido por Rosaire Longelo, mas o Benfica reagiu e restabeleceu o empate aos 34, de penálti, por Daniel Anjos.

Na próxima jornada, os 'encarnados', com quatro pontos somados no grupo C, defrontam, também em Inglaterra, o Blackburn, na próxima segunda-feira.