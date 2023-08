Benfica B entra em torneio internacional

A equipa B dos encarnados, orientada por Nélson Veríssimo, vai participar pela 7ª vez na Premier League Internacional Cup, torneio internacional de futebol de formação. O Benfica vai defrontar o Liverpool (22/10), Fulham (26/11), Crystal Palace (6/12) e Everton (24/1) na fase de grupos. A competição conta com a presença de 12 clubes ingleses e 12 emblemas de outros países europeus.

Na fase de grupos, cada conjunto europeu enfrenta apenas os ingleses e vice-versa, com todos os jogos a terem lugar em Inglaterra. Os dois primeiros de cada grupo e os dois terceiros com maior pontuação avançarão para os ‘quartos’, sendo toda a fase eliminatória decidida em apenas um jogo, com recurso a prolongamento e desempate por penáltis, se necessário. As equipas serão constituídas por atletas sub-23, com exceção para um máximo de três jogadores de campo e um guarda-redes.