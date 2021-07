Benfica B goleia Estrela da Amadora com Luís Lopes e Úmaro Embalo em evidência

O Benfica B venceu esta terça-feira o Estrela da Amadora por 4-1, num jogo particular entre duas formações da 2.ª Liga, que contou com os encarnados Luís Lopes e Úmaro Embaló em evidência.

No centro de treinos do Benfica, no Seixal, Luís Lopes bisou, aos seis e 59 minutos, intercalado por um tento de Diogo Capitão, aos 32, todos eles com o cunho de Úmaro Embalo, que assistiu para os três primeiros golos do conjunto de Nélson Veríssimo.

O Estrela da Amadora ainda conseguiu reduzir a desvantagem à passagem dos 65 minutos de jogo, por intermédio do avançado Leandro Tipote, mas coube a Henrique Pereira sentenciar o resultado, aos 75, para o 4-1 com que se chegou ao apito final.

A partida foi agendada devido ao cancelamento do jogo, também de caráter particular, entre o Benfica B e os espanhóis do Extremadura, previsto para o passado domingo.

Na quarta-feira, a equipa secundária das águias defronta o primodivisionário Estoril Praia, em mais um teste de preparação para a 2.ª Liga, na qual mede forças na primeira jornada com o Nacional, no Benfica Campus, aprazado para 8 de agosto, às 18:00.

Já o Estrela da Amadora vem de uma vitória auspiciosa no regresso aos escalões profissionais de futebol, 12 anos depois da descida administrativa, ao eliminar o Vizela, do principal escalão, na primeira fase da Taça da Liga, por 2-1, tendo encontro marcado com o Penafiel na segunda ronda da prova, no sábado, às 15:30, na Amadora.