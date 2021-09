Benfica B procura reação

Benfica B e Sp. Covilhã chegam à jornada 4 na ressaca de derrotas. Nélson Veríssimo quer reagir ao resultado menos positivo com o Casa Pia (2-4). “Acredito que vamos dar uma boa resposta, até para mostrar que equipa é que nós somos depois do resultado negativo que tivemos”, sublinhou. Sobre o adversário, o técnico das águias admitiu tratar-se de “uma boa equipa, que tem qualidade técnica individual e coletiva” e que “existe a preocupação em controlar alguns jogadores”.

Do outro lado, Wender Said mostra-se confiante após o desaire (1-2) com o FC Porto B. “Jogamos sempre para conquistar os três pontos. A ambição é grande e queremos continuar a mostrar qualidade”, frisou. Jaime Simões e Gilberto não podem ser opções, ambos devido a lesão.