Benfica B supera Moreirense com Lucas Veríssimo no onze

O Benfica B levou este sábado a melhor sobre o Moreirense, por 2-1, uma partida onde Lucas Veríssimo voltou a ser incluído no onze.O defesa brasileiro procura a melhor forma, depois de uma longa paragem, por lesão, e voltou a ser utilizado por Luís Castro na equipa secundária dos encarnados.Já no que toca ao jogo, a formação de Moreira de Cónegos abriu o marcador no Seixal, logo aos 4 minutos, por intermédio de André Luís, mas Gerson Sousa empatou aos 17'.Ainda na primeira parte, nos descontos, Pedro Santos fez o 2-1, resultado que se manteria inalterado durante toda a segunda parte.O Moreirense lidera a classificação da 2.ª Liga, com 28 pontos; o Benfica é segundo com os mesmos 19 do FC Porto B.