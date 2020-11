Benfica B tem de ser ‘resultadista’

A convocatória de vários jovens para a equipa principal deixa Renato Paiva satisfeito, até porque a confiança depositada por Jorge Jesus motiva os jogadores mais jovens, mas o treinador do Benfica B garante que, agora, o mais importante é... ganhar. É que as águias perderam os últimos seis jogos na Liga Sabseg e não vencem desde 19 de setembro.

“O que nos preocupa neste momento são os resultados, porque estamos numa série negativa que não é condizente com as exibições que temos feito. Estamos a fazer coisas boas, e se não fosse assim também não tinham ido agora vários jogadores à equipa A. É sinal da confiança do míster Jorge Jesus no que fazemos. O principal objetivo é desenvolver jogadores, mas os resultados serão uma questão de tempo”, afirmou, em declarações aos órgãos oficiais do clube da Luz.

Antes de desejar as melhoras a António Pereira, técnico dos piedenses que recupera da Covid-19, Renato Paiva deixou um aviso: “Vai ser um jogo muito difícil, com uma equipa muito experiente.”