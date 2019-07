Benfica B vence ensaio de pré-época com hat-trick de Pedro Henrique

O Benfica B, da 2.ª Liga, venceu este domingo por 4-2 o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, em jogo de treino realizado à porta fechada no centro de estágio dos encarnados, no Seixal.





O Benfica B chegou ao intervalo a perder por 2-0 frente a um adversário do escalão inferior, mas deu a volta ao resultado na segunda parte, graças ao hat-trick de Pedro Henrique e um golo de Diogo Pinto, informa o sítio oficial do clube lisboeta na Internet.