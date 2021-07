Benfica B vence Estoril em jogo-treino

O Benfica B levou a melhor sobre o Estoril, esta quarta-feira, ao vencer por 2-1, em jogo-treino realizado no Seixal.





O marcador só mexeu no segundo tempo, com Henrique Araújo a bisar num espaço de 15 minutos (60' e 75'). Crespo ainda reduziu para a equipa da Linha, recém-promovida à 1.ª Liga, aos 82 minutos, mas já não foi a tempo de inverter o resultado.Refira-se que este foi o penúltimo teste da equipa B das águias na pré-temporada, que ainda defrontam o Lusitânia de Lourosa no sábado antes de darem o pontapé de saída oficial na nova época, a 8 de agosto ante o Nacional. Já os canarinhos têm encontro marcado também para sábado com o Famalicão (18 horas), relativo à 2.ª fase da Allianz Cup.