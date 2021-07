Benfica B vence Real em jogo de preparação

O Benfica B venceu este sábado o Real por 1-0 em mais um jogo de preparação para a nova época. O jogo realizado no Benfica Campus contou com apenas um golo apontado pelo avançado encarnado Luís Lopes, aos 35’, em cima do apito para o intervalo, já que este encontro teve apenas a duração de 70 minutos.





A equipa treinada por Nélson Veríssimo alinhou no onze inicial com: Samuel Soares, Filipe Cruz, Pedro Álvaro, Miguel Nóbrega, Tomás Tavares, Diogo Capitão, Diogo Nascimento, Cher Ndour, Gerson Sousa, David Barrero e Luís Lopes.Leo Kokubo, Pedro Pereira, Alfa Semedo, Gonçalo Loureiro, Pedro Ganchas, Rafael Brito, Ronaldo Camará, Martim Neto, Ilija Vukotic, Henrique Pereira e Henrique Araújo foram suplentes utilizados.O Benfica B joga agora no dia 20 de julho frente ao Mafra, antes de disputar o torneio de Badajoz nos dias 24 e 25 de julho. A equipa encarnada vai arrancar a Segunda Liga, em agosto, a jogar em casa frente ao Nacional.