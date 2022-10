Benfica Campus mantém liderança do ranking dos estádios da Liga Sabseg

Recorde-se que a avaliação se baseia em duas vertentes: classificação do Match Center da Liga Portugal e aquela que é dada pelos Delegados da Liga, que estão nomeados para o respetivo jogo e estádio.Os Delegados da Liga avaliam acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza. Já o Match Center tem em conta critérios como o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo, aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash).Do somatório destas notas surge uma percentagem convertida em ranking e que todas as semanas terá determinada nota e avaliação.Benfica Campus – Campo nº1 – nº de jogos – 6 Acumulado – 33,40 Média – 4,57Estádio Carlos Osório – nº de jogos – 4 Acumulado – 21,03 Média - 4,26Estádio Luís Filipe Menezes - nº de jogos – 4 Acumulado – 20,70 Média - 4,17Estádio Marcolino Castro – nº de jogos – 4 Acumulado – 20,50 Média - 4,13Estádio Municipal do Fontelo – nº de jogos – 4 Acumulado – 20,20 Média – 4,05Estádio João Cardoso – nº de jogos – 1 Acumulado – 5,00 Média – 4,00Estádio Municipal de Aveiro – nº de jogos – 3 Acumulado – 15,00 Média – 4,00Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas – nº de jogos – 4 Acumulado - 19,95 Média – 3,99Estádio da Madeira - nº de jogos – 4 Acumulado – 19,40 Média – 3,85Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra – nº de jogos – 5 Acumulado – 24,16 Média – 3,83Estádio Municipal 25 de Abril – nº de jogos – 4 Acumulado – 19,20 Média – 3,80Estádio de São Luís - nº de jogos – 4 Acumulado – 19,20 Média – 3,80Estádio Clube Desportivo Trofense – nº de jogos – 4 Acumulado – 19,04 Média – 3,76Estádio José Santos Pinto – nº de jogos – 4 Acumulado – 19,01 Média – 3,75Estádio Manuel Marques - nº de jogos – 2 Acumulado – 9,30 Média - 3,65Estádio Dr. Magalhães Pessoa - nº de jogos – 1 Acumulado – 4,60 Média - 3,60Estádio do Mar - nº de jogos – 4 Acumulado – 17,59 Média - 3,40Estádio Municipal de Rio Maior- nº de jogos – 6 Acumulado – 25,85 Média – 3,31Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor - nº de jogos – 3 Acumulado – 12,64 Média - 3,21