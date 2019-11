Benfica vence na Premier League International Cup com golo aos 90'+5

Foi de forma dramática que a equipa B do Benfica deixou esta segunda-feira praticamente garantido o seu apuramento para os quartos-de-final da Premier League International Cup, ao bater em solo inglês o Blackburn Rovers por 2-1, numa partida na qual triunfou graças a uma reviravolta com dois golos vindos do banco, o último deles marcado aos 90'+5.O grande herói deste triunfo acabou por ser Daniel dos Anjos, avançado brasileiro lançado por Renato Paiva aos 78', numa altura em que o Benfica perdia por 1-0 - em face do golo de Jacob Davenport. Primeiro empatou a partir apenas quatro minutos depois de ter entrado, sendo depois o autor do golo da reviravolta, apontado aos 90'+5.Com esta vitória, as águias chegam aos 7 pontos no Grupo C e têm o seu apuramento praticamente garantido, ainda que a celebração esteja dependente dos resultados do Newcastle. Com efeito, os magpies estão obrigados a vencer para ascender ao primeiro posto da tabela, sendo que têm igualmente a necessidade de conseguir triunfar pelo menos uma delas acima da margem mínima.E mesmo que tal suceda, e o Benfica desça para segundo, a equipa da Luz ainda poderá apurar-se como um dos melhores segundos, mas aí nesse caso há muitas variáveis em jogo, especialmente porque são vários os grupos ainda longe da definição.