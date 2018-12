Bruno Lage: «A palavra-chave é continuidade»

O Benfica B atravessa um excelente momento no campeonato e, após as vitórias sobre o Estoril e o Farense (ambas por 1-0), Bruno Lage quer dar continuidade aos bons resultados. O técnico das águias mostra-se satisfeito com o que a sua equipa tem mostrado e pretende voltar a vê-lo hoje, frente da UD Oliveirense."A palavra-chave é continuidade. Temos estado bem e queremos continuar a nossa evolução. Tivemos uma semana de trabalho com enorme qualidade em função daquilo que nós pretendemos. Estamos preparados para fazer um bom jogo e oferecer mais uma boa exibição aos sócios que vêm assistir a esta que é a última partida em casa neste ano", refere Bruno Lage, que vê um Benfica B à imagem... do Benfica: "É assim que tem de ser, não à imagem do treinador. Aquilo que vejo é um plantel que se treina à minha imagem, isso sim. Agora a forma de jogar, toda a entrega, a atitude e a organização coletiva e individual é uma imagem à Benfica e não uma imagem à Bruno ou qualquer outro treinador."Em relação ao adversário, o líder encarnado, de 42 anos, espera uma UD Oliveirense "com argumentos muito válidos, com um futebol positivo e que gosta de sair a jogar a partir do guarda-redes". No entanto, garante que as jovens águias estão focadas. "Partimos para esta partida confiantes no nosso trabalho e preparados para um jogo muito difícil", conclui o técnico, aproveitando para deixar uma palavra aos sub-19 dos encarnados, que se qualificaram para a próxima fase da Youth League: "Os meus parabéns ao ‘staff’ e a todos os jogadores envolvidos."Já na UD Oliveirense, Filipe Gonçalves quer provar que a equipa tem qualidade para ocupar posições mais cimeiras. "A meta é somar pontos, jogo após jogo. A classificação não corresponde ao que temos feito e queremos já neste jogo mostrar a nossa qualidade", defendeu o trinco.