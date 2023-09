Cauê Santos entregou pão em bicicleta: «Trabalhava por necessidade, o meu pai exigia-nos bastante»

Cauê Santos é um dos mais recentes reforços do Benfica B, cedido pelo Lommel SK, pelo que ainda aguarda a estreia. Embora esse seja, agora, o seu foco, o avançado, de 20 anos, nem sempre atribuiu muito relevo ao futebol. Na infância, as suas prioridades eram outras: estudar e... trabalhar. Aos 13 anos, já percorria Guará, um município nos subúrbios de São Paulo, a pedalar, já que trabalhava para uma padaria e estava encarregue de fazer entregas.

"Quando comecei na escolinha de futebol, estudava e jogava à bola. No começo não me interessava tanto pelo futebol. Fui aprendendo e comecei a gostar", explicou, recentemente, no podcast 'Mundo V2'. "Quando consegui o emprego, parei com o futebol, fiquei no trabalho e nos estudos. Depois, mudei o meu período na escola, passando a estudar à tarde e eles, na padaria, não precisavam de ninguém que trabalhasse de manhã. Fiquei lá um ano. Trabalhava por necessidade, o meu pai exigia-nos bastante", contou. Com mais tempo livre, regressou aos relvados e juntou-se ao Novorizontino. Mais tarde, reforçou a formação do Corinthians, tendo disputado 14 jogos pela equipa principal, antes de rumar à Bélgica.