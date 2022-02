Cher Ndour: «Estou a sentir evolução em termos físicos e ao nível da intensidade»

Cher Ndour chegou esta em 2020 ao Benfica e, com apenas 17 anos, tem-se afirmado na equipa B das águias. O médio italiano reportou progressos no seu futebol."Estou a sentir evolução em termos físicos e ao nível da intensidade. Nesta época estou a jogar com maior regularidade, a equipa ajuda-me muito. Só tenho de agradecer e continuar a trabalhar", reiterou em declarações à BTV. Sobre o próximo adversário, o jogador, de 17 anos, só tem tem o pensamento para o triunfo."A equipa do Sp. Covilhã é muito forte fisicamente, muito intensa e joga um futebol simples, mas muito eficaz. São muito fortes nas bolas paradas, mas vamos lá com a intenção de fazer o nosso jogo, fazer uma boa exibição e, claramente, com a intenção de ganhar", reiterou Cher.