Daniel dos Anjos regressa 178 dias depois

Daniel dos Anjos regressou ontem, frente ao FC Porto B, oficialmente aos relvados, 178 dias depois do último jogo, a 25 de novembro de 2020, diante do Cova da Piedade. O avançado jogou os últimos seis minutos da partida do Benfica B e acabou por ser expulso já para lá do apito final, após uma altercação com Rodrigo Conceição. Recorde-se que o futebolista, de 25 anos, superou uma miocardite aguda na sequência da infeção de Covid-19.

Já antes da partida, o brasileiro tinha assinalado que ansiava pelo regresso à competição. "Quando voltar a estar num jogo oficial será muito marcante para mim, será algo inesquecível", vincou Daniel dos Anjos, numa reportagem da TVI, relatando os receios que sentiu quando lhe foi detetado o problema: "O meu principal medo era dormir e não acordar."