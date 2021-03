David Tavares: «Momentos de 1ª Liga serviram-me para aprender e crescer»

David Tavares foi opção no Moreirense na primeira metade da temporada, acabando a cedência do Benfica em janeiro para retornar à equipa B das águias. O jovem médio formado no Seixal avaliou as últimas experiências como positivas.





"Já tive alguns momentos de Primeira Liga. Serviu-me para aprender e crescer. A cada dia que passa, desde que estou aqui, estou melhor jogador. O míster [Nélson Veríssimo] passa sempre uma mentalidade competitiva. Aliás, essa é a mentalidade que a equipa tem demonstrado, daí os resultados positivos. Queremos ser sempre intensos e estamos sempre focados no próximo jogo e no adversário que vamos enfrentar", vincou em declarações à BTV o jogador de 21 anos.Recorde-se que David Tavares estreou-se com a camisola da equipa principal do Benfica em 2019/20, alinhando em dois jogos oficiais.