Declarações sobre arbitragem valem processo disciplinar a Henrique Araújo

As declarações de Henrique Araújo após a derrota do Benfica B sobre o Rio Ave , nas quais deixou duras críticas à arbitragem, valeram esta quarta-feira a abertura de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). No seu comunicado, o CD da FPF fala em declarações que representam "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem."Na altura, após o desaire por 2-1 das águias em Vila do Conde, o avançado encarnado deixou no ar a ideia de que o Benfica não é respeitado pelas arbitragens, seja na equipa A, B ou juniores. "É mais uma semana em que somos penalizados por mais um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um jogo contra o Mafra, em que temos um golo anulado que poderia ser o 2-2. A semana passada temos um golo anulado com o Estrela da Amadora. Esta semana temos uma expulsão… É uma expulsão de liga portuguesa. Já estamos habituados, é mais do mesmo. Isto é difícil para nós. Vemos isto a acontecer na equipa A do Benfica, na equipa B, nos juniores... Eu acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica. Neste momento não estão a respeitar. Isto acaba por ser muito difícil para toda a gente que faz parte deste clube. Há que valorizar o trabalho de todos. O sacrifício foi incrível. Hoje não nos deixaram ganhar", apontou o avançado na altura.