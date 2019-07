Empate a zero frente ao Sunderland em Albufeira

O Benfica B empatou esta quinta-feira 0-0 com o Sunderland, do terceiro escalão do futebol inglês, em jogo de preparação para a 2.ª Liga portuguesa que teve lugar em Albufeira, no Algarve.





O avançado Rodrigo Conceição dispôs da melhor oportunidade dos encarnados ainda na primeira parte, mas a barra das balizas de Diogo Garrido, na primeira parte, e de Dylan Silva, na segunda, acabaram por salvar a equipa portuguesa de maiores dissabores.A equipa B do Benfica volta a entrar em ação na quarta-feira, 24 de julho, frente ao Vitória de Setúbal em novo jogo de preparação que terá lugar à porta fechada, no Caixa Futebol Campus, no Seixal.