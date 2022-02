«És fraco, filho da p...»: delegado do Benfica B suspenso 22 dias após ofensas a árbitro

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou um castigo de 22 dias a Filipe Miguel Santos Alves, delegado do Benfica B, por "linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva" para com a equipa de arbitragem do encontro frente ao Casa Pia, da 21.ª jornada da Liga Sabseg.

De acordo com o descrito pelo árbitro no relatório do jogo, o delegado da formação B das águias virou-se para o árbitro Rui Costa da seguinte forma: "Este árbitro de 1.ª divisão é muito fraco, és fraco, que vergonha de árbitro". Depois de ver o cartão vermelho, Filipe Alves atirou: "És fraco, filho da p***!", conforme é relatado no relatório do juiz da AF Porto.





Ao castigo, acrescenta-se ainda uma multa de 536 euros.