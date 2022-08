Evolução também passa pela vitória

Após dois empates nas duas primeiras jornadas da Liga Sabseg, Luís Castro mostra-se confiante de que, à terceira tentativa, o Benfica B vai conquistar a primeira vitória neste arranque de campeonato, na receção ao E. Amadora. “É mais um jogo para a evolução dos nossos jogadores, mas, como é evidente, a expetativa é sempre vencer. Sabemos que temos uma equipa muito jovem, mas com muita qualidade. Estou confiante que vamos crescer ainda mais durante a competição, mas amanhã [hoje] queremos fazer um bom jogo e ganhar”, vincou o técnico dos encarnados, em declarações à BTV.

Sobre o adversário, que também empatou os dois primeiros jogos, Luís Castro revela estar à espera de um conjunto intenso na abordagem ao jogo: “O Estrela é uma equipa com características um bocadinho diferentes, quer em termos ofensivos, quer defensivos. Por exemplo, no último terço são muito agressivos no ataque à profundidade. Vamos ter que ter atenção aos seus pontos fortes e explorar os mais frágeis”, explicou o treinador.

Sérgio Vieira recusa pressão





Do lado dos tricolores, o treinador Sérgio Vieira recusa falar em pressão de vencer: “O controlo das emoções é muito importante nas equipas vencedoras, porque isto não é uma prova de velocidade. A vitória é uma consequência do que fazemos em campo. O que estamos à procura é da nossa evolução do nosso processo de jogo e do crescimento coletivo. Temos dois empates contra Feirense e Farense, respetivamente, que poderiam ser dois triunfos.”