Exige-se qualidade ao Benfica B

Após um empate (FC Porto B, 2-2) e uma derrota (V. Guimarães B, 1-2), Nélson Veríssimo, o substituto de Bruno Lage no comando técnico do Benfica B, quer brindar os adeptos encarnados com um triunfo e conta com um fator que pode ser determinante para a sua equipa: o fator casa. "Jogar em casa é sempre um fator positivo. Também temos de saber lidar com os ambientes diferentes daquele que nos é familiar, mas é sempre bom estar de regresso a casa", reconhece Veríssimo, em declarações à BTV, admitindo existirem outros aspetos que também devem ser valorizados.

"É importante ganhar, mas não o mais importante. Neste contexto de equipas B, temos de preocupar-nos com a qualidade do treino e com a qualidade de jogo. Projetando este desafio com o Sp. Braga B, é tentar ganhar, mas com uma qualidade de jogo que seja boa", argumenta o técnico encarnado, recusando-se a assumir que o 17ºlugar ocupado pelos bracarenses dá vantagem teórica às águias.

"A classificação vale o que vale. A nossa experiência diz-nos que estes jogos com as equipas B são sempre diferentes, porque a forma de jogar e encarar as partidas é muito valorizada. Estamos à espera de um desafio difícil. Vamos jogar em casa, é para tentar ganhar, mas valorizando muito a qualidade do jogo", insistiu Veríssimo, reforçando o apelo para uma presença massiva dos adeptos encarnados nas bancadas da Caixa Futebol Campus.

Retomar o caminho

O Sp. Braga B arrancou mal o campeonato, deu sinais de retoma lá para o meio da primeira volta e, de lá para cá, caiu numa espiral negativa que culminou em apenas uma vitória nos últimos oito encontros e em cinco derrotas nos derradeiros cinco. Por essa razão, a turma secundária dos arsenalistas ocupa, neste momento, o penúltimo lugar da 2ª Liga em igualdade pontual com o Sp. Covilhã, o lanterna-vermelha.

A visita ao reduto do Benfica B assume, portanto, uma importância especial, na medida em que novo desaire pode colocar em situação mais aflitiva o coletivo bracarense.