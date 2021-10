Henrique Araújo aponta aos 20 golos esta época e tem Lewandowski a encher-lhe as medidas

Henrique Araújo começou inspirado a sua segunda temporada na Liga Sabseg. O avançado português, de 19 anos, soma seis golos em nove jornadas e aponta às duas vezes até ao final de 2021/22.





"Pessoalmente, gostava de marcar 20 golos. Era um número bom, mas isso vai ser consoante o campeonato correr, se não houver lesões e a equipa continuar com um futebol muito ofensivo, acredito que sim [que irá acontecer]. Vamos ver, jogo a jogo", reiterou em declarações à BTV, no programa 'Aquecimento', mostrando-se contente com o desempenho atual."Estou satisfeito. São números bons, um avançado quer sempre mais. Já podia ter mais um ou dois golos mas os números são bastantes bons, refletem aquilo que tem sido o campeonato da nossa equipa. É uma equipa que cria oportunidades e dá golos ao avançado para marcar. Tento fazer o meu trabalho da melhor maneira. Acho que está a correr bem e há que dar continuidade", vincou o jogador que trocou o Marítimo pelo Benfica em 2018, começando na altura por integrar a formação de juvenis.Henrique Araújo olha para o conterrâneo madeirense Cristiano Ronaldo como referência mas destacou atual Bota de Ouro como avançado que lhe enche as "medidas". "O melhor exemplo de movimentação e finalização é o Cristiano Ronaldo. Ele é o melhor jogador de sempre e, para mim, a maior referência. Na perspetiva da minha posição, [a referência] seja talvez mais o Lewandowski. Tive a oportunidade de ver o jogo contra o Benfica e enche-me as medidas. Ele é excecional", elogiou."O remate de longa distância é algo que poderia explorar mais. Pelo tipo de jogo que o Benfica tem, o avançado tem de estar muito tempo dentro da área. Os golos acabam por ser quase todos dentro da área. O ponto em que estou satisfeito é a ajuda em que dou à equipa, tanto com golos como em assistências, mas também no facto de vir tocar a bola com os companheiros e o ataque à profundidade.""Quando decidi sair da Madeira e vir para o Seixal, a melhor academia do Mundo, o objetivo era evoluir e marcar muitos golos e ajudar a minha equipa. As coisas têm corrido muito bem. A evolução tem sido normal: com muitos golos e a ganhar títulos aqui no Benfica.""É normal sair de campo assim [com outra cara]. Um avançado é um bocadinho egoísta. Quando não marca golo acaba por ficar um bocadinho mais chateado ou ‘amuado’. Se a equipa ganhar, saio sempre satisfeito de campo. Depois, os golos são algo que, pessoalmente, gosto muito de fazer.""Tem a ver com o trabalho, intensidade nos jogos e vemos todos os jogos para ganhar. É isso que nos tem levado a estes resultados. É normal que os resultados apareçam porque o trabalho tem sido bem feito. É a primeira vez que a equipa B lidera a 2ª Liga à nona jornada. Estamos satisfeitos por esse feito mas temos noção do nosso valor. Temos jogadores com qualidade embora bastantes jovens. Este primeiro lugar acaba por ser natural para nós."