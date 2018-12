José Gomes em crescendo

José Gomes não se mostra surpreendido com a boa campanha que o Benfica B tem realizado na 2ª Liga e, na antevisão da partida de amanhã com a Oliveirense, garante que a formação treinada por Bruno Lage tentará dar sequência aos bons resultados. "A Oliveirense é uma equipa muito jovem, que tem vindo a trabalhar bem e tem tido bons resultados. Vamos tentar ser mais fortes, em nossa casa, com a ajuda do público, que tem sido essencial", refere, à BTV, o avançado, de 19 anos, que, após paragem prolongada, marcou o golo do triunfo das águias no derradeiro encontro do campeonato, diante do Farense (1-0).

"Tenho-me sentido bem, vindo a ganhar minutos, o que é muito bom. O objetivo de cada um é jogar o mais possível e isso está a ser bom para mim. Os meus colegas também me têm ajudado muito", salienta, terminando com um elogio à equipa.