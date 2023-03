Luís Castro após derrota do Benfica B: «Equipa está a ficar mais nova e inexperiente»

O Benfica B perdeu este domingo em casa do Sp. Covilhã por 2-1. Os serranos abriram o marcador quase no final da 1.ª parte por Gilberto (45'), dilatando a vantagem aos 53' por Aponza, considerado o homem do jogo. Benchimol, aos 57', encurtou a distância no marcador mas não foi suficiente para chegar à igualdade. No final do encontro, Luís Castro, treinador da equipa B das águias, falou da inexperiência da sua equipa."Sabemos que o Sp. Covilhã defende com muita gente. Conseguimos muitos remates, mas bateram sempre nas pernas de alguém, são 9 jogadores à frente da baliza... Sabíamos do perigo das transições. Defrontámos uma equipa completamente diferente da 1.ª volta, reforçaram-se muito no mercado de janeiro""Todos os jogos são difíceis, todas as equipas estão a precisar de pontos; em cima estão numa luta acesa pela subida, os de baixo não querem cair mais. Todos os jogos vão ser muito complicados, a lutar pelo ponto""Não. Apresentaram-se como prevíamos, nós é que não estávamos a fazer o que devíamos. A nossa equipa é completamente nova, felizmente temos jogadores a irem para a primeira equipa ou para outras da Liga, está a ficar mais nova e inexperiente. Mas temos de dar o máximo pelo equipa".