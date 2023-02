O Benfica B voltou às derrotas (2-1), na casa do Estrela da Amadora, em jogo a contar para a 20ª jornada da Liga Sabseg. No final do encontro, o treinador das águias foi muito crítico em relação ao trabalho do árbitro João Afonso, da AF Bragança, recordando que o juiz esteve ligado a outros dois desaires."Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Quero dizer que falei com o árbitro, desejo-lhe a maior sorte do Mundo mas que nunca mais me apareça na vida! À 13ª jornada, tínhamos três derrotas, duas delas com este árbitro. Antes do jogo eu sabia que ia ser muito difícil. O Estrela da Amadora levou um cartão amarelo à 26ª falta. Nós saímos com quatro amarelos e 12 faltas. Os nossos jogadores não podiam travar as transições porque qualquer falta seria amarelo. O Estrela conseguiu travar os nossos ataques. Permitiu-lhes muito mais facilmente deixarmos de atacar. Há um penálti claríssimo sobre o Pedro Santos na primeira parte. Não há penálti no golo do Estrela e já vi o lance. E o golo anulado… O nosso jogador toca na bola, no choque de cabeça com cabeça aceito que não marque nada. Se tiver de marcar falta para algum dos lados, é penálti. O nosso jogador é o primeiro a tocar na bola. É impossível contra isto. É impossível contra isto! Eu tenho evitado falar de arbitragem, ao máximo. Com o Ac. Viseu, o primeiro golo é em fora-de-jogo. Logo a seguir ao golo do Ac. Viseu, o árbitro marcou falta contra nós na área do Académico de Viseu porque o nosso jogador deu uma cabeçada no cotovelo do jogador deles. Salta de cabeça… É impossível! São miúdos novos, ficam mais stressados como é evidente. Tentamos ao máximo que eles [não fiquem]. É impossível! O que não estão a fazer este ano, é impossível! Vamos tentar e continuar a lutar. Se quiserem continuar a fazer isto, não temos a mínima hipótese", frisou Luís Castro, com palavras fortes, na flash interview da Sport TV.